Ученые США создали ткань с возможностью управления цветом
Американские ученые создали уникальную ткань, которая может менять цвет и рисунок по команде со смартфона. Такое свойство получено за счет тончайших металлических проводов, вставленных в нити ткани.
Изобретение принадлежит ученым из колледжа оптики и фотоэлектроники Университета Центральной Флориды. Они воспользовались тканью при изготовлении дамских сумок и рюкзаков. Цвет товаров меняется при нажатии специальной кнопки или с помощью приложения на смартфоне.
Ученые добились возможности смены цвета за счет металлических проводов, вставленных в ткань. Подача тока в них обеспечивается за счет аккумулятора. Ток заставляет провода нагреваться и менять цвет красителей в материале.
Сейчас ученые работают над тем, чтобы усовершенствовать изобретение для изготовления пижам или футболок, пишет ТАСС. Исследователи рассчитывают, что ткань, способную менять цвет, будут использовать в медицине или в вооруженных силах.
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