Ученые США создали ткань с возможностью управления цветом

Американские ученые создали уникальную ткань, которая может менять цвет и рисунок по команде со смартфона. Такое свойство получено за счет тончайших металлических проводов, вставленных в нити ткани.

Изобретение принадлежит ученым из колледжа оптики и фотоэлектроники Университета Центральной Флориды. Они воспользовались тканью при изготовлении дамских сумок и рюкзаков. Цвет товаров меняется при нажатии специальной кнопки или с помощью приложения на смартфоне.

Ученые добились возможности смены цвета за счет металлических проводов, вставленных в ткань. Подача тока в них обеспечивается за счет аккумулятора. Ток заставляет провода нагреваться и менять цвет красителей в материале.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы усовершенствовать изобретение для изготовления пижам или футболок, пишет ТАСС. Исследователи рассчитывают, что ткань, способную менять цвет, будут использовать в медицине или в вооруженных силах.