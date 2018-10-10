Ученые США создали ткань с возможностью управления цветом

Американские ученые создали уникальную ткань, которая может менять цвет и рисунок по команде со смартфона. Такое свойство получено за счет тончайших металлических проводов, вставленных в нити ткани.

Изобретение принадлежит ученым из колледжа оптики и фотоэлектроники Университета Центральной Флориды. Они воспользовались тканью при изготовлении дамских сумок и рюкзаков. Цвет товаров меняется при нажатии специальной кнопки или с помощью приложения на смартфоне.

Ученые добились возможности смены цвета за счет металлических проводов, вставленных в ткань. Подача тока в них обеспечивается за счет аккумулятора. Ток заставляет провода нагреваться и менять цвет красителей в материале.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы усовершенствовать изобретение для изготовления пижам или футболок, пишет ТАСС. Исследователи рассчитывают, что ткань, способную менять цвет, будут использовать в медицине или в вооруженных силах.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Кабмин поддержал проект Минстроя об установке приборов учета тепла

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО