Ученые: современные обезьяны умнее предков человека

Австралийские эксперты пришли к выводу, что современные обезьяны оказались умнее высших приматов — австралопитеков, которые жили от 4 до 1,8 млн лет назад.

Ученые сравнили их интеллект. Они предполагают, что мозг шимпанзе, бонобо и горилл потребляет вдвое больше энергии, чем мозг австралопитека, несмотря на то, что он меньше.

Это говорит о том, что интеллект зависит не только от размера мозга, но и от количества соединений между нейронами, сообщают "Известия".

Напомним, китайским ученым из Центра по изучению приматов при Институте нейрофизиологии КАН в Шанхае удалось получить двух полноценных клонов макаки. Генетики в своей работе использовали ту же методику, благодаря которой на свет появился первый клон – овечка Долли.

После ряда экспериментов ученые обнаружили, что успех процедуры зависит от того, насколько быстро переносится ядра из «обычной» клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку. Чем быстрее это происходит, тем выше шансы, что развитие клона пойдет в верном направлении.

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