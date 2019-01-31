Ученые «Сколтеха» готовятся запустить рекламу в космосе

Специалисты «Сколтеха» начали работу над проектом, который позволит размещать рекламу в космосе. Ученые уже решили, как можно вывести изображение в стратосферу.

О запуске амбициозного проекта под названием StartRocket стало известно весной прошлого года. Креативщики «Сколтеха» придумали, как можно выводить в космос объекты, которые бы отражали солнечный свет и тем самым создавали нужные образы.

Было рассмотрено несколько предложений. Самым оптимальным по цене и надежности оказался вариант выведения на орбиту группы микроспутников, каждый из которых выполнял бы роль пикселя в общей картинке. Эта технология получила название The Orbital Display.

Запуск в стратосферу первых двух шаров запланирован на весну 2019 года, передает «ПолитЭксперт». Разработчикам проекта предстоит найти инвесторов и рекламодателей, чьи бренды «засветятся» в космосе. По оценке специалистов, вывод спутников на орбиту будет стоить более 200 млн долларов.

Разработчики указывают на полезную функцию рекламы в космосе: в случае ЧС с помощью микроспутников удастся оповестить большое количество людей.

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