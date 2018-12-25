Ученые сделали открытие на месте метеорита под Хабаровском
В районе завала реки Бурея около Бурейской ГЭС в Хабаровском крае, где по одной из версий мог упасть гигантский метеорит, ученые выявили тепловую аномалию. Об этом сообщил Дальневосточный «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».
Учеными установлено, что аномалия возникла 12 декабря. На снимке спутника видно, что у сопки отсутствует макушка.
На изображениях отмечены изменения покрова земли – на некоторых участках отсутствует растительность. На замерзшей реке замечены следы воды, что свидетельствует о повреждении льда горными породами, передает РИА Новости.
Полученные снимки специалисты передали Росгидромету, МЧС, в правительство края, РусГидро.
Накануне сообщалось о сходе грунта на русло реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Глава района Алексей Маслов утверждал, что причиной могло стать падение метеорита.
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