Ученые Самары создают аппаратуру для Китайской космической станции

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва ведется работа по созданию аппаратуры для Китайской космической станции. В 2021 году ученые России и Китая планируют совместные научные исследования на ее борту.

Среди научной аппаратуры, которая будет использоваться в совместных с Пекинским институтом исследованиях, прибор «Метеор-М1». Он предназначен для изучения потоков микрометеоридов и частиц космического мусора.

Другой научный прибор – датчик частиц «ДЧ-Оптика» - создается для изучения влияния разных космических факторов на материалы, оптику и микросхемы. Создание спектрометра «Спектр» позволит исследовать химический состав пылевых частиц в космосе.

«Данные исследования помогают понять, как вело себя это вещество вне Земли, как зарождалась жизнь во Вселенной», - рассказал ТАСС руководитель Института космического приборостроения при университете Константин Воронов.

Самарский университет – один из немногих вузов мира, который располагает собственной группировкой космических аппаратов и комплексом приема и обработки данных.