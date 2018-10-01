Российские ученые готовят проект «самолета будущего»

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) идет работа над проектом сверхскоростного пассажирского самолета на двигателе с использованием жидкого водорода. О разработке сообщил директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.

Проект будет реализован совместно с европейским сообществом. При строительстве самолета ученые планируют использовать двигатель на жидком водороде, сообщает ТАСС.

Сыпало отметил, что «крайне важен аспект отработки всего энергетического комплекса в составе самолета». Использование двигателя на жидком водороде позволит решить вопрос энергосовместимости разных подсистем воздушного судна, включая агрегаты и узлы.

Новый гиперзвуковой самолет сократит время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния.

Директор ЦАГИ добавил, что в планах ученых строительство не одного самолета, а целой линейки лайнеров.

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