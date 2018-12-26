Ученые в России назвали три главных открытия 2018 года

Ученые в России назвали три главных открытия 2018 года

В 2018 году научные открытия в области генетики потеснили изучение космоса. Российские ученые назвали самые значимые достижения года.

По словам заведующего лабораторией молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН профессора Петра Сломинского, самой значимой работой стал анализ всех клеток развивающегося эмбриона.

Дать анализ каждой клетки – «это задачка посложнее поиска иголки в стоге сена», рассказал ученый. Он считает, что результаты исследования можно будет применить не скоро, однако в будущем полученные данные помогут в борьбу с пороками развития.

Другой важной работой стало полное изучение генома шизофрении. Как пояснила «360» руководитель лаборатории клинической генетики ФГБНУ Научного центра психического здоровья Вера Голимбет, благодаря новым научным данным, полученным в 2018 году, стало ясно, что болезнь необходимо изучать на клеточном уровне.

Среди других прорывных открытий – обнаружение новых маркеров алкоголизма и предрасположенности к курению и инсульту.

Ранее был принят новый мировой эталон килограмма.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Российские нацпроекты запустят с января на фоне «ценового шока»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО