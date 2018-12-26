Ученые в России назвали три главных открытия 2018 года

В 2018 году научные открытия в области генетики потеснили изучение космоса. Российские ученые назвали самые значимые достижения года.

По словам заведующего лабораторией молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН профессора Петра Сломинского, самой значимой работой стал анализ всех клеток развивающегося эмбриона.

Дать анализ каждой клетки – «это задачка посложнее поиска иголки в стоге сена», рассказал ученый. Он считает, что результаты исследования можно будет применить не скоро, однако в будущем полученные данные помогут в борьбу с пороками развития.

Другой важной работой стало полное изучение генома шизофрении. Как пояснила «360» руководитель лаборатории клинической генетики ФГБНУ Научного центра психического здоровья Вера Голимбет, благодаря новым научным данным, полученным в 2018 году, стало ясно, что болезнь необходимо изучать на клеточном уровне.

Среди других прорывных открытий – обнаружение новых маркеров алкоголизма и предрасположенности к курению и инсульту.

Ранее был принят новый мировой эталон килограмма.