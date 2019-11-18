Ученые рассказали, как спасти печень алкоголиков
Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели успешные испытания нового способа лечения хронической болезни печени — алкогольного гепатита.
Это предлагается делать с помощью вирусов. Как известно, причиной смерти большого числа алкоголиков с этим заболеванием является размножение устойчивых к антибиотикам бактерий, которые выделяют токсины.
Эксперименты для борьбы с этими бактериями провели на мышах. При этом был использованы четыре вида вирусов.
Как показали результаты, пораженные вирусами бактерии, как минимум переставали выделять токсины. В скором времени пройдут испытания на людях, сообщают «Известия».
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