Ученые рассказали о самой полезной ягоде

Одной из самых полезных ягод для сердечно-сосудистой системы оказалась черника.

По словам ученых, свежая черника на 84% состоит из воды, на 9,7% из углеводов, на 0,6% из белков, а также содержит 0,4% жиров.

Эта ягода богата источниками полифенолов, предотвращает процессы окисления и воспаления, а также регулирует выработку глюкозы, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Черника богата антоцианинами, антиоксидантами, флавонолами, витамином С и Е, сообщают «Известия».

Ранее ученые и врачи сошлись во мнении о полезных свойствах винограда. Масса исследований подтверждают тот факт, что в этих ягодах содержатся компоненты, которые оказывают благотворное влияние на организм.

Виноград содержит ресвератрол, который снижает уровень холестерина в крови и снижает сосудистые воспаления. Финольные соединения снижают риск развития онкологических заболеваний, а фолиевая кислота очень полезна для беременных.

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