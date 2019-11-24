Ученые рассказали о чувствах людей в коме

Около 40% пациентов, впавших в кому, частично или полностью находятся в сознании, заявил директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов.

«Любая кома заканчивается не позже чем через четыре недели, если не наступила смерть пациента», — приводит его слова «Российская газета».

После этого, как отмечается, человек либо переходит в сознание, либо в вегетативное состояние, в котором он открывает глаза, самостоятельно дышит, но сознание отсутствует, либо он оказывается в состоянии минимального сознания.

Одним из примеров, доказывающих правоту ученых, стала история учительницы Кейт Бейнбридж. Женщина из-за воспаления мозга пробыла в коме несколько месяцев.

Когда она пришла в себя, выяснилось, что она постоянно хотела пить, но не могла попросить воды. Бейнбридж боялась уколов и капельниц, она пыталась плакать, но врачи принимали ее слезы за рефлекторные.

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