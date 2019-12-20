Ученые раскрыли секрет рыхлых планет из «сахарной ваты»

Астрономы подробнее изучили особенности трех «супер-пухлых» экзопланет, плотность которых можно сравнить с сахарной ватой. Необычные планеты были открыты в 2012 году на орбитах вокруг звезды Kepler 51, которая похожа на Солнце.

Как пишет Newsweek со ссылкой на публикацию в Astronomical Journal, эти планеты расположены на расстоянии 2400 световых лет от Земли. Они имеют самую низкую плотность среди всех известных в настоящее время экзопланет.

«Они очень странные», - сказала Джессика Либби-Робертс из Университета Колорадо, которая возглавила проект изучения свойств этих космических тел.

Когда ученые впервые обнаружили чрезвычайно низкую плотность планет в 2014 году, они были очень удивлены результатами. Теперь Либби-Робертс и ее коллеги сделали новые оценки массы и плотности трех космических объектов с помощью телескопа Hubble и независимо подтвердили их «рыхлую» природу.

Размеры всех трех планет можно сравнить с размерами Юпитера. Однако, они в сотни раз легче. По данным ученых, плотность планет составляет меньше 0,1 грамма на кубический сантиметр. Это можно сравнить с плотностью сахарной ваты.

Астрономы полагают, что планеты состоят из водорода и гелия, которые окружены густым туманом из метана. При этом, согласно наблюдениям ученых, эти планеты постепенно «испаряются» из-за слишком близкого расположения к своей звезде. Поэтому в ближайшие миллиарды лет их размеры могут сильно уменьшиться.

Авторы исследования отмечают, что «пухлые» планеты – большая редкость. На сегодняшний день ученым известны лишь 15 таких планет.

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