Ученые: огурцы и кокосы помогут справиться с похмельем

Исследователи из Мумбаи составили список продуктов, которые лучше всего помогут справиться с похмельем, которое возникает из-за того, что употребленный этанол превращается в ацетальдегид, который накапливается в организме.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений, ацетальдегид должен быть выведен из организма. С этой задачей помогут справиться груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы. Облегчить похмельное состояние могут зеленый и черный чаи.

При этом ученые не советуют есть кукурузу, яйца, витамин С, тмин, мускатный орех, а также пить кофе и молоко, сообщает «Российская газета».

Тем временем, в Уральском федеральном университете создано пиво, обогащенное витаминами. По словам ученых, его употребление не вызывает похмелье. Для получения напитка были выбраны необычные условия, а именно, нестандартная температура, вызывающая изменение свойств дрожжей.

При варке пива ученые брали экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла. В результате получился напиток, который не только не вызывает головной боли, но и обогащает организм витаминами и антиоксидантами.

Из отходов пивоваренного производства ученые делают батончики-мюсли и печенье, сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее в России предлагали установить минимальную цену на пиво.

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