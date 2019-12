Одиночество сильно уменьшает мозг человека

Немецкие ученые измерили объем мозга у участников экспедиции в Антарктиду и выяснили, что за 14 месяцев изоляции он существенно сократился.

Над исследованием работала группа ученых под руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине. Результаты их трудов опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

В качестве объекта изучения исследователи выбрали девять человек (5 мужчин и 4 женщины). Восьмерым из них провели МРТ головного мозга до и после экспедиции. Кроме того, в течение поездки все участники сдавали кровь и проходили тесты на когнитивные способности.

Итоги исследования удивили даже ученых. Спустя 14 месяцев пребывания в Антарктиде у выбранных людей пострадала, в частности, зубчатая извилина гиппокампа — она снизилась на 7,2 процента.

В то же время в крови полярников стало меньше нейротрофический фактор мозга — белка, который отвечает за деление клеток в мозге, и его концентрации не вернулись к прежним значениям даже после возвращения из экспедиции домой.

При этом, как отмечается в публикации, у авторов работы было недостаточно данных, чтобы делать однозначные выводы о влиянии социальной изоляции и сокращение объема серого вещества на здоровье и поведение участников экспедиции.

Однако, это исследование открыло поле для последующих работ по изучению факторов, влияющих на размер гиппокампа.

Читайте нас в мобильном приложении