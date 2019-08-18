Учёные нашли в Крыму ранее неизвестную живность

На Крымском полуострове в пещере «Таврида» российские микробиологи обнаружили ранее неизвестный науке вид организмов.

Учёные из Уральского отделения РАН обратили внимание на тонкий слой, которым в ряде мест оказались покрыты стены пещеры ― из анализ показал, что исследователи столкнулись с уникальными фосфатными материалами, пронизанными живыми организмами, сообщил телеканал «Россия 24».

Открытие было сделано в ранее неисследованной части пещеры длинной около километра.

Природная пещера «Таврида» была так названа в честь проходящей рядом с ней одноимённой автотрассы, при строительстве которой она и была обнаружена. Учёные предполагают, что пещере этой может быть не менее 5 миллионов лет и она могла служить стоянкой древнего человека.