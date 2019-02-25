Участнице «Евровидения» от Украины запретили гастроли в РФ

Участнице «Евровидения» от Украины запретили гастроли в РФ

Певица Maruv, которая представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2019», заявила о готовности отказаться от выступлений в России. Этого потребовала Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ).

Maruv рассказала об очень строгих требованиях НОТУ: ей запретили общение с журналистами, импровизации на сцене, она должна выполнять любые указания. Нарушение пунктов контракта грозит штрафами и дисквалификацией.

«Я готова отказаться от выступлений в России. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе», - заявила певица.

Исполнительница призналась, что ее могут заставить «плясать на дне рождения» у какого-нибудь чиновника и «еще много чего абсурдного», пишет ТАСС. Она считает условия контракта попыткой заставить отказаться от участия в конкурсе.

23 февраля в Киеве прошел финал отборочного конкурса за путевку на «Евровидение». Россию в Израиле представит певец Сергей Лазарев.

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Теги:
События: Евровидение
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