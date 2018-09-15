Участника Pussy Riot Петра Верзилова отправят на лечение в Германию
Активист и участник Pussy Riot Петр Верзилов будет отправлен спецбортом в Берлин для обследования и последующего лечения.
Информацию «Интерфаксу» подтвердила участница коллектива Мария Алехина.
«Его отправят сегодня вечером для лечения и постановки диагноза», - сказала она.
Верзилов попал в больницу 12 сентября. Через сутки его перевели в реанимацию НИИ имени Склифософского.
Верзилов почувствовал ухудшение состояния после суда, который рассматривал дело в отношении его девушки Вероники Никульшиной. Активист обнаружил потерю зрения, проблемы с речью и моторикой, ему стало трудно передвигаться.
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