Участие детей в митингах теперь стоит до 1 млн рублей штрафа

Законопроект о введении наказания за вовлечение детей в несанкционированные акции принят Госдумой 18 декабря. Документ поддержали 342 депутата.

За нарушение требования закона родителям грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей или арест до 15 суток. Штраф для должностных лиц составит от 50 до 100 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения его размер увеличится до 150-300 тыс. рублей, а арест продлят до 30 суток. Для руководителей штраф возрастет до 200-600 тыс. рублей, для организаций – до 1 млн рублей. Принятые меры направлены на борьбу с участием в митингах несовершеннолетних, а также недопущение причинения вреда их здоровью, заявили депутаты.

Законопроект разработан членами фракции «Единая Россия» в мае 2018 года, уточняет «Новая газета». При обсуждении текста документа в первом чтении депутат фракции Сергей Вострецов предложил лишать родителей прав за участие детей в митингах два и более раз.

В МВД посчитали, что в 2017 за участие в митингах задержали 475 несовершеннолетних. Только в мае текущего года в акциях протеста участвовали 223 подростка.