Учащимся автошкол придется «скинуться на бензин» в 2019 году

С 2019 года обучение в автошколах вырастет в среднем на 10%. Увеличение платы за обучение связано с грядущим ростом цен на бензин и услуги ЖКХ.

Как поясняют участники рынка, цена обучения может остаться на прежнем уровне, однако инструкторы попросят обучающихся дополнительно оплатить расходы на бензин и часы по вождению.

Член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин предупредил, что автошколы не будут повышать цены в случае сохранения прежних цен на топливо и услуги ЖКХ.

Сейчас средняя стоимость обучения в автошколе составляет 20-30 тыс. рублей, пишут «Известия». В 2017 году участники рынка заявляли об оттоке клиентов. По статистике ГИБДД, число учащихся с 2016 года упало на треть – до 1,3 млн человек.

В октябре Росстат зафиксировал повышение стоимости литра бензина Аи-92 на 11,5% - до 41,6 рубля за литр. Большой скачок цен на топливо был в мае-июне. Тогда автошколы не стали повышать цены на обучение.

Теперь к убыткам добавится рост тарифов на услуги ЖКХ. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил двойное повышение платы за ЖКХ: с 1 января тарифы вырастут на 1,7%, с июля – на 2,4%.