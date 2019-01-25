Школьники Югры показали «собачью еду» в столовой
Школьники одного из учебных заведений в Югре выложили в соцсеть видео, на котором показывают, чем их кормят в столовой. На ролике видны сильно разваренные макароны, напоминающие пюре.
Для наглядности школьники показали, что макароны легко намазываются на хлеб.
«Отдаем 60 рублей за какую-то фигню. Как собакам прям. Вот и вся еда», - говорят школьники.
Видео снято в школе № 10 Югры, пишет «Коммерсантъ». Ситуацией с распространением видеоролика занялись следователи.
На днях детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил о массовых голодных обмороках в школах. Он заявил, что родители не могут дать детям 50 рублей на школьные обеды.
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