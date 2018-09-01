Убившую Александра Захарченко бомбу заложили над входом в кафе

Взрывное устройство, убившее главу ДНР Александра Захарченко, было заложено над входом в кафе. Об этом сообщил советник убитого Александр Казаков.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь», - рассказал он.

По словам Казакова, взрывное устройство сработало, когда посетители заходили в кафе. Первым шел охранник, он погиб тут же. Вторым заходил Захарченко, за ним еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Казаков отметил, что закладка могла быть сделана накануне и приведена в действие дистанционно, сообщает «Интерфакс».

Глава ДНР был убит 31 августа в кафе «Сепар». Временно исполняющим обязанности главы республики назначен первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.