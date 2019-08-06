Убивший отца москвич получил 8 лет строгого режима

Зеленоградский районный суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя столицы, который весной прошлого года жестоко расправился со своим отцом во время семейной ссоры.

Как пояснили в пресс-службе районной прокуратуры, в семье осужденного постоянно происходили конфликты между мужем, женой и тремя детьми. В мае 2018 года один из таких конфликтов перерос в драку, во время которой молодой человек нанес несколько ударов молотком по голове отца, что привело к его смерти.

«После совершения убийства труп был вывезен в Московскую область и только спустя неделю был обнаружен местными жителями в реке Оке с отрубленными пальцами. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Зеленоградского административного округа М.Белоусов осужден к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указали в надзорном ведомстве.