Убивший девушку на детской площадке ревнивец покончил с собой

​ФСИН сообщила о самовольном уходе из жизни Артема Шустова, который был арестован за жестокое убийство 25-летней девушки на детской площадке в городе Раменское. Мужчина нанес ей нанёс двадцать ножевых на глазах у маленького ребенка.

В ведомстве утверждают, что Шустов покончил с собой в СИЗО-3 еще 30 октября.

LIFE без указания источника пишет, что мужчина повесился во время посещения общей бани.

Напомним, Шустов напал на свою бывшую подругу 25 июля 2019 года. Тогда он из ревности ударил девушку ножом около 20 раз. Свидетелем убийства стала маленькая дочь женщины. Нападавшего задержали вечером того же дня, он признал вину.