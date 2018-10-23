Uber в Лондоне введет «сбор за чистый воздух» для пассажиров
С 2019 года компания Uber намерена взимать дополнительную плату с пассажиров, чтобы водители такси смогли приобрести электромобили. Об этом сообщил глава компании Дара Хосроушахи.
За каждую милю (1,6 километра) клиентам придется заплатить «сбор за чистый воздух» в размере 15 пенсов. В среднем стоимость поездки в Лондоне вырастет на 45 пенсов.
Введение сбора позволит более 20 тысячам водителей к 2021 году приобрести электромобили и полностью отказаться от машин, работающих на бензине, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».
Uber — частная американская компания, разработавшая сервис для поиска и оплаты такси «частников». С его помощью клиент бронирует машину и отслеживает перемещение автомобиля на карте.
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