В тюрьме на Кавказе «погасили» бунт воров в законе

В колонии общего режима в Дагестане заключенные пытались устроить беспорядки. Их организаторами оказались представители криминального мира.

Инцидент произошел в колонии № 7 поселка Тюба. Заключенные попытались организовать бунт и вовлечь других преступников. Их вовремя остановили.

Руководство колонии разъяснило зачинщикам беспорядков, какое наказание их ждет за противоправные действия. В итоге ситуацию разрешили без применения спецсредств, рассказывает телеканал «360».

В настоящее время колония работает в обычном режиме. Причину бунта заключенных не называют. По некоторым данным, недовольства вызваны унижениями и ущемлением прав заключенных.

Ранее арестанты одесской колонии подняли бунт из-за плохих условий содержания.