В тюрьме на Кавказе «погасили» бунт воров в законе
В колонии общего режима в Дагестане заключенные пытались устроить беспорядки. Их организаторами оказались представители криминального мира.
Инцидент произошел в колонии № 7 поселка Тюба. Заключенные попытались организовать бунт и вовлечь других преступников. Их вовремя остановили.
Руководство колонии разъяснило зачинщикам беспорядков, какое наказание их ждет за противоправные действия. В итоге ситуацию разрешили без применения спецсредств, рассказывает телеканал «360».
В настоящее время колония работает в обычном режиме. Причину бунта заключенных не называют. По некоторым данным, недовольства вызваны унижениями и ущемлением прав заключенных.
Ранее арестанты одесской колонии подняли бунт из-за плохих условий содержания.
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