В тюрьмах России оставили минимум заключенных

В тюрьмах России оставили минимум заключенных

Число осужденных, отбывающих наказание в российских колониях, впервые в новейшей истории страны достигло исторического минимума. Об этом рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Сейчас в тюрьмах содержатся 467 тыс. человек. Причиной уменьшения численности арестантов называют либерализацию уголовно-исполнительной системы.

Так, в течение последних 10 лет число заключенных сократилось на 250 тыс. человек, рассказали ТАСС во ФСИН. Для сравнения, в 2013 году в колониях и тюрьмах содержались 588 тыс. человек, в 2017 – 523 тыс.

К началу 2018 года в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывали наказание 497 тыс. 840 человек, на 1 декабря – 467 тыс. 724.

В ноябре ФСИН сообщила о создании свыше двух тысяч мест в колониях для работников судов и полиции. Там пояснили, что в России выросло число осужденных этой категории.

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