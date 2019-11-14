В Тюмени расследуют смерть курсанта от менингита

В Тюмени расследуют смерть курсанта от менингита

Фото: gorod-t.info

После смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища от менингита расследуется уголовное дело.

У следствия есть вопросы к медицинскому персоналу учебного заведения, который не оказал помощь молодому человеку. 18-летний курсант Михаил Баранов 7 ноября обратился в поликлинику училища. Он жаловался на высокую температуру, но его не стали госпитализировать, сбив жар и отправив в часть.

На следующий день учащийся вновь обратился к медикам, после чего его срочно госпитализировали в областную больницу. В тот же день он скончался в результате «молниеносного течения инфекции и сепсиса».

Как позже выяснили врачи, у курсанта был менингококковый менингит. После этого 21 курсанта, которые контактировали с погибшим, госпитализировали в больницу, так как они могли заразиться менингитом, сообщает «Коммерсант».

Как считают сокурсники Михаила, руководство училища видело признаки менингита у курсанта, но не предпринял никаких действий.

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