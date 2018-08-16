В Тюмени инвалиду пришлось ползти за своей пенсией в банк

Пенсионеру из Тюмени в буквальном смысле пришлось ползти за своей пенсией в банк «Открытие», который не был оборудован необходимыми конструкциями.

Кнопка помощи у крыльца не работала, пандуса не было, и мужчине пришлось заползти в банк, чтобы получить пенсию.

По данным местных журналистов, герой ролика Андрей Романов в 2012 году перенес левосторонний инсульт. Из-за этого теперь у него не двигается левая рука и плохо работает левая нога.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени начала проверку в связи с публикациями в региональных средствах массовой информации, посвященными нарушению прав инвалида на доступную среду, передает «Федерал Пресс».

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