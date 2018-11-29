Тысячи «Магнитов» придут в отделения «Почты России»

Тысячи «Магнитов» придут в отделения «Почты России»

Торговая сеть «Магнит» откроет 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России». Эксперимент по открытию торговых точек при почтовых отделениях показал хорошие результаты, поэтому ритейлер принял решение продолжить подобную практику.

О планах по сотрудничеству было объявлено на инвестиционном форуме «Сочи-2018». Экспериментальные точки открылись летом 2018 года. В магазинах при почтовых отделениях представлено от 200 до 600 наименований товаров.

Всего запустили 14 таких магазинов. В точках продаж при почтовых отделениях отмечался пятикратный рост объемов продаж. По словам гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, в 3-5 раз вырос оборот самой почты.

Открытие «Магнитов» запланировано на второй квартал 2019 года. Для этого были отобраны почти 30 тыс. почтовых отделений, пишет РБК.

«Магнит» и «Почта России» работают по комиссионной схеме: ритейлер поставляет товар, почтовое отделение обеспечивает его реализацию.

В 2017 году «Почта России» планировала запустить проект по доставке продуктов через каталоги при партнертстве с сетями «Метро Кэш энд Керри», «Лента», «Дикси».

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