Тысячи людей переночевали на улицах в поддержку бомжей

Тысячи людей по всеми миру этой ночью спали на улице в рамках акции The World's Big Sleep Out, с помощью которой они рассчитывают собрать средства для помощи бездомным.

По оценкам организаторов, в акции должны были принять участие около 50 тысяч человек. Британцы ночевали на улице в Лондоне, Эдинбурге и Кардиффе, подобные мероприятия также запланированы в Нью-Йорке, Брисбене, Дублине и других городах.

Активисты надеются собрать благодаря этой акции около 38 миллионов фунтов стерлингов (50 миллионов долларов) для помощи бездомным.

«Би-би-си» отмечает, что в акции принимали участие и знаменитости. К примеру, актриса Хелен Миррен читала перед сном собравшимся на Трафальгарской площади в Лондоне сказку, в то время как шотландская рок-группа Travis исполняла свои композиции.

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