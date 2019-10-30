Тысячи любителей халявы встали в очередь у офиса «Яндекса»

В Москве около двух тысяч человек выстроились в очередь у здания «Яндекса». Они хотят получить новую беспроводную колонку «Алиса», которую выдают бесплатно в обмен на старую радиотехнику.

Люди собрались у здания на улице Фрунзе, несмотря на низкую температуру. Некоторые стоят в очереди более 9 часов. Кто-то захватил с собой ламповый приемник «Урал».

Представитель «Яндекса» Матвей Киреев рассказал телеканалу «360», что принесенную на обмен технику не будут выбрасывать на помойку, а «экологично утилизируют».

Новая «Яндекс.Станция Мини» умеет находить в интернете музыку, исходя из предпочтений владельца, менять громкость по движению руки, включать и выключать будильник. Устройство презентовали 9 октября.