Тысячи любителей халявы встали в очередь у офиса «Яндекса»
В Москве около двух тысяч человек выстроились в очередь у здания «Яндекса». Они хотят получить новую беспроводную колонку «Алиса», которую выдают бесплатно в обмен на старую радиотехнику.
Люди собрались у здания на улице Фрунзе, несмотря на низкую температуру. Некоторые стоят в очереди более 9 часов. Кто-то захватил с собой ламповый приемник «Урал».
Представитель «Яндекса» Матвей Киреев рассказал телеканалу «360», что принесенную на обмен технику не будут выбрасывать на помойку, а «экологично утилизируют».
Новая «Яндекс.Станция Мини» умеет находить в интернете музыку, исходя из предпочтений владельца, менять громкость по движению руки, включать и выключать будильник. Устройство презентовали 9 октября.
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