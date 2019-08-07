Twitter: мы использовали ваши личные данные без спроса

Twitter сообщил о проблемах, из-за которых личные данные пользователей могли быть использованы для персонифицированной рекламы.

По словам представителей компании, в приложении не работал должным образом выбор настроек пользователем.

«Если вы нажали или просмотрели рекламу для мобильного приложения и впоследствии взаимодействовали с мобильным приложением с мая 2018 года, мы могли поделиться некоторыми данными (например, кодом страны, информацией о том, взаимодействовали ли вы с приложением и когда, информацией о приложении и т.д.) с надежными партнерами... по рекламе, даже если вы не давали нам разрешения на это», — приводит РИА Новости текст заявления компании.

В Twitter отметили, что они могли показывать рекламу на основе сделанных компанией выводов об используемых устройствах, даже если соответствующее разрешение не было получено от пользователя.

5 августа компания решила проблему, однако сказать, сколько человек оказались затронуты она пока не смогла. Эту информацию Twittwr планирует предоставить после проведения расследования.