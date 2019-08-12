Турция загорелась желанием купить российские истребители Су-35

Турция загорелась желанием купить российские истребители Су-35

Минобороны РФ

В Турции обсуждают предложение России о продаже истребителей Су-35. Эти самолеты могут стать альтернативой американским F-35.

Сейчас предложение АО «Рособоронэкспорта», а также характеристики российских самолетов изучают специалисты управления оборонной промышленности республики и ВВС Турции.

При положительном заключении Анкара и Москва приступят к официальным переговорам по поводу приобретения Турцией Су-35, пишет ТАСС.

18 июля о готовности поставлять стране истребители Су-35 заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Ранее президент США Дональд Трамп лишил Турцию возможности покупать F-35. Поводом для такого решения стало приобретение Турцией российских комплексов С-400. Анкара предупредила, что будет искать альтернативу американским истребителям.

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