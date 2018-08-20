Турция переведет потоки туристов в горные регионы страны
Новый министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил об отказе увеличения туристического потока и поставил новую цель: увеличение доходов от отдыхающих в стране в два раза.
По мнению министра, это возможно за счет высокодоходных туристов, которые не привыкли сидеть в отелях, а предпочитают путешествовать по стране.
Новые планы Турции нацелены на туристов, которые будут тратить не менее одной тысячи долларов за поездку. При этом россияне тратят только 458 долларов, сообщает «360».
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