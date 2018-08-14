Турция объявила США электронный бойкот на товары
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна объявляет бойкот электронике Соединенных Штатов.
Глава турецкой республики заявил, что Турция больше не будет покупать электронные товары в США, создав у себя полное импортозамещение собственным производством.
Среди причин называется давление со стороны США на политику Турции.
Руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин отмечает, что США не нравится сближение Турции с Россией, ведется совместная прокладка газопровода, а также готовится поставка комплексов С-400 из России.
Еще одна сторона этого политического конфликта связана с личностью общественного деятеля, бывшего имама и проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Эрдоган считает этого человека виновным в организации путча 2016 года, целью которого было свержение власти. Американцы же между тем укрывают его на своей территории.
Турецкий президент обвиняет США в экономическом давлении на свою страну, об этом говорит введение новых пошлин на сталь и алюминий, атаки на турецкую лиру. В результате этих действий валюта за последние две недели упала более чем на 20%. Президент Турции видит главной причиной в этом именно действия со стороны США, передает «ПолитЭксперт».
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