В Турции снова обсуждают убытки от системы «все включено»

Торгово-промышленные палаты турецких курортов Сиде и Аланья просят правительство пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях. По их мнению, нужно определить районы, где All Inclusive не будет вредить местному бизнесу.

Местные торговцы винят систему, т.к. из-за неё туристы реже выходят из отеля, а соответственно, не тратят деньги на покупки.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в первую половину 2019 года туристы не хотели покупать знаменитые турецкие ковры и дорогие украшения — на эти цели иностранцы потратили всего 52 миллиона долларов. Вместо этого гости страны потратили 1,5 миллиарда долларов на одежду и обувь.

Проблема «все включено», отмечает АТОР, в турецких отелях поднимается торговцами с завидной регулярностью. Однако владельцы и представители отелей винят в убытках повышение стоимости отдыха в стране. По данным ассоциации, в 2019 году цены на проживание в турецких отелях поднялись на российском рынке на 20–30%.

Несмотря на это, в июне текущего года более миллиона россиян посетили Турцию. Этот показатель стал рекордным за последние 19 лет.