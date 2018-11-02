В АТОР подвели итоги продаж туров на ноябрьские праздники

В 2018 году наблюдается увеличение спроса на туры, захватывающие трехдневные ноябрьские праздники. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее данным, стоимость путевок у большинства туроператоров сохранилась на уровне прежнего года. Вместе с тем, рынок продемонстрировал рост цен на 10%.

В числе самых востребованных направлений прошлого года были Турция Кипр, ОАЭ, Израиль, Доминикана, Таиланд и Вьетнам. Чаще всего туристы выбирали безвизовый пляжный отдых с непродолжительным перелетом. Среди экскурсионных направлений лидировали Чехия и Италия.

В этом году приоритетными направлениями стали Турция, Россия, Таиланд, ОАЭ, Гоа, Вьетнам и Иордания, передает РИА Новости. В рейтинге зарубежных туров лидируют Чехия, Италия, а также страны Балтии.