Туроператоров обяжут подтверждать оплату гостиниц заранее

Туристические агентства обяжут выдавать клиентам документы об оплате гостиниц до начала поездки.

Соответствующий законопроект подготовили депутаты из «Единой России» Андрей Палкин и Иван Белеков.

Если инициатива будет одобрена, то в статью 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» будут внесены поправки, предусматривающие предоставление клиентам документов об оплате гостиницы не позднее чем через сутки с момента получения от него денег.

За нарушение туристическим компаниям грозит штраф в размере 10 процентов от суммы, переданной в счет оплаты гостиницы.

«Действующее законодательство не предусматривает обязанности для туроператоров подтверждать оплату гостиницы перед туристом. Наличие у клиента ваучера однозначно не свидетельствует об оплате туроператором гостиничных услуг», — пояснил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.