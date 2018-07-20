Туроператоров обяжут подтверждать оплату гостиниц заранее

Туристические агентства обяжут выдавать клиентам документы об оплате гостиниц до начала поездки.

Соответствующий законопроект подготовили депутаты из «Единой России» Андрей Палкин и Иван Белеков.

Если инициатива будет одобрена, то в статью 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» будут внесены поправки, предусматривающие предоставление клиентам документов об оплате гостиницы не позднее чем через сутки с момента получения от него денег.

За нарушение туристическим компаниям грозит штраф в размере 10 процентов от суммы, переданной в счет оплаты гостиницы.

«Действующее законодательство не предусматривает обязанности для туроператоров подтверждать оплату гостиницы перед туристом. Наличие у клиента ваучера однозначно не свидетельствует об оплате туроператором гостиничных услуг», — пояснил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: туризм
Следующая новость В Норильске посреди лета неожиданно выпал снег

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО