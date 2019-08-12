Турист на Кубани сорвался с 30-метрового обрыва

32-летний турист из Армавира сорвался с 30-метровой скалы в районе хребта Малый Бамбак Мостовского района Краснодарского края. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Происшествие произошло днём, в понедельник, 12 августа. Сообщается, что падение произошло из-за неосторожности пострадавшего на смотровой площадке хребта. «По предварительному диагнозу, турист в результате падения получил закрытую ЧМТ (черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени», ― говорится в сообщении Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сообщается, что спасатели эвакуировали мужчину при помощи альпинистского снаряжения и оказали ему необходимую доврачебную помощь. «Из обрыва на борт воздушного судна туриста подняли в носилках с применением бортовой лебедки», ― уточняется в сообщении.

По прибытии на базу спасательного отряда в Сочи, пострадавший был передан ожидавшим его врачам скорой помощи.