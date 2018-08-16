Турецкий футбольный клуб провел трансфер с живыми козлами

Выступающий в третьем дивизионе чемпионата Турции клуб «Гулспор» продал сразу 18 игроков из молодежного состава команды.

Причиной такого масштабного трансфера стало инвестирование вырученных денег в молодых коз, которых клуб уже приобрел в количестве 10 штук. Сделка обошлась клубу в 2,2 тысячи евро. Именно столько стояли 10 молочных коз и 18 футболистов футбольного клуба.

Клуб решил заработать дополнительные средства на продаже молока. Вся прибыль пойдет на первоочередные нужды клуба, в котором, как оказалось, еще остались футболисты, которых не променяли на коз, сообщает «Sports.ru».

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