Турецкие журналисты удивились длинным русским словам
Турецкое издание Medya Gunlugu составило рейтинг самых труднопроизносимых слов русского языка.
Авторы материала предложили тем, кто думает, что освоил русский язык, попробовать себя и произнесении по-настоящему длинных слов, которые содержат от 19 до 32 букв.
Например, рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.
Как отмечается в статье, трудность этих слов обусловлена не столько их длиной, сколько принадлежностью к совершенно иной языковой семье, которая сильно отличается артикуляцией.Ранее сообщалось, что в Кремлевском дворце прошла церемония награждения «Учителя года». Победительницей в этом году стада учительница русского языка из Волгоградской области Лариса Арачашвили.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!