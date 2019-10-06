Турецкие журналисты удивились длинным русским словам

Турецкое издание Medya Gunlugu составило рейтинг самых труднопроизносимых слов русского языка.

Авторы материала предложили тем, кто думает, что освоил русский язык, попробовать себя и произнесении по-настоящему длинных слов, которые содержат от 19 до 32 букв.

Например, рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

Как отмечается в статье, трудность этих слов обусловлена не столько их длиной, сколько принадлежностью к совершенно иной языковой семье, которая сильно отличается артикуляцией.

Ранее сообщалось, что в Кремлевском дворце прошла церемония награждения «Учителя года». Победительницей в этом году стада учительница русского языка из Волгоградской области Лариса Арачашвили.