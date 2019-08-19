Турецкая армия с оружием для боевиков вошла в сирийский город

Армия Турции, нарушив сирийскую границу, вошла в город Саракиб и направилась в провинцию Идлиб. Военные везут вооружение террористам для отражения наступления правительственных войск.

Турецкая техника движется в сторону Хан-Шейхуна. Военные колонны с боеприпасами направлены для помощи боевикам «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Идлибе.

В Сирии вторжение турецкой армии оценили как «посягательство на свой национальный суверенитет», передает Lenta.ru.

Ранее войска Башара Асада окружили населенный пункт, через который проходит основной путь снабжения боевиков – трасса Дамаск-Алеппо. При операции погибли большинство участников незаконных формирований, некоторые скрылись.

Ранее Минобороны Турции предупредило Россию о «беспощадных» атаках сирийской армии. От обстрелов погибли более 400 мирных граждан. Турция пообещала принять решительные меры в ответ на атаки сирийских военных.