В туалете российского МИДа нашли бездыханное тело

В помещении Министерства иностранных дел России нашли тело сотрудника ведомства. Мужчина скончался от сердечного приступа.

68-летнего Олега Кривова нашли на 19-м этаже здания на Смоленско-Сенной площади в Москве, уточняет РЕН ТВ. Тело заметила в туалете уборщица.

Сейчас на месте работает полиция. Криминальная версия гибели сотрудника МИДа исключена.

Олег Кривов работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.

Ранее сообщалось о смерти исполнителя песни «Три белых коня» Сергея Захарова.