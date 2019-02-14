В туалете российского МИДа нашли бездыханное тело
В помещении Министерства иностранных дел России нашли тело сотрудника ведомства. Мужчина скончался от сердечного приступа.
68-летнего Олега Кривова нашли на 19-м этаже здания на Смоленско-Сенной площади в Москве, уточняет РЕН ТВ. Тело заметила в туалете уборщица.
Сейчас на месте работает полиция. Криминальная версия гибели сотрудника МИДа исключена.
Олег Кривов работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.
Ранее сообщалось о смерти исполнителя песни «Три белых коня» Сергея Захарова.
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