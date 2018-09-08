На Цветном бульваре появился «танцующий» светофор

Перед цирком Никулина на Цветном бульваре в Москве установили «танцующий» светофор. В мэрии полагают, что люди перестанут перебегать дорогу, а будут рассматривать, как танцует человек.

Рядом со светофором установлена кабинка, куда любой пешеход может зайти и начать двигаться. Его движения будут воспроизводиться на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал эти действия распространяться не будут, уточняет телеканал «360».

Место для установки выбрано неслучайно: рядом с цирков всегда много детей. Ожидается, что они особенно заинтересуются «танцующим» светофором.

Ранее сообщалось, что в Москве 8 сентября начались торжества по случаю 871-летия города.