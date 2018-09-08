На Цветном бульваре появился «танцующий» светофор
Перед цирком Никулина на Цветном бульваре в Москве установили «танцующий» светофор. В мэрии полагают, что люди перестанут перебегать дорогу, а будут рассматривать, как танцует человек.
Рядом со светофором установлена кабинка, куда любой пешеход может зайти и начать двигаться. Его движения будут воспроизводиться на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал эти действия распространяться не будут, уточняет телеканал «360».
Место для установки выбрано неслучайно: рядом с цирков всегда много детей. Ожидается, что они особенно заинтересуются «танцующим» светофором.
Ранее сообщалось, что в Москве 8 сентября начались торжества по случаю 871-летия города.
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