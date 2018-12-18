«Цирк» Эдгарда Запашного довел миллионера до суда

Российский бизнесмен, владелец производственно-финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев пригрозил директору Большого московского цирка Эдгарду Запашному судом. Причиной стали заявления Запашного о вложениях предпринимателя в канадский цирк.

Бизнесмен надеется, что суд, Следственный комитет и прокуратура дадут оценку «клеветническим заявлениям дрессировщика». Гуцериев утверждает, что Запашный «бессовестно врет» в присутствии президента России Владимира Путина, а также других выдающихся деятелей культуры и искусства, пишет РИА Новости.

«Я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу. Я подам в суд, заставлю извиниться», - сказал он.

Ранее директор Большого цирка в Москве в ходе заседания Совета при президенте по культуре и искусству раскритиковал планы бизнесмена построить площадку для канадского цирка Cirque du Soleil. Запашный считает, что инвестиции «были бы более полезными для российского искусства».

Гуцериев ответил, что компания не планирует строить стационарный центр для цирка, речь шла о зале «Амфион», который заключил с канадским центром договор аренды на шесть недель в год. Запашный ссылался на многочисленные публикации СМИ, в которых говорилось о строительстве стационарной площадки в России для канадского цирка.