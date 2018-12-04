Правительство пересчитает цены на жизненно важные лекарства

Правительство пересчитает цены на жизненно важные лекарства

Кабмин утвердил новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Ее введение может привести к снижению цен на медикаменты.

Их стоимость будет рассчитываться по-новому в 2019-2020 годах. Перерегистрация цен входит в обязанности Минздрава и ФАС.

Сейчас цена препаратов сформирована на основе старой методики. Новая схема предусматривает, что цены на зарубежные медикаменты будут определяться исходя из их стоимости в Венгрии, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии и в других странах-производителях.

Цена в России этих препаратов не должна быть выше самой низкой в этих государствах. В список стран были включены государства, имеющие аналогичный с Россией уровень развития экономики, пишет РБК.

Снижение цен на ЖНВЛП приведет к росту стоимости других лекарств, опасаются производители. Это позволит вернуть дополнительные издержки, не учтенные в цене на ЖНВЛП. В частности, в России производители обязаны при регистрации препарата заново проводить клинические исследования, даже если они были выполнены в западных странах.

В перечень ЖНВЛП в России входят 616 препаратов. Цены на них устанавливает государство – производители лишь указывают желаемую стоимость лекарства.

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Места: Россия
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