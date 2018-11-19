Центробанк заподозрил «Юнистрим» в «отмывании» денег

Банк России ограничил системе денежных переводов «Юнистрим» наличные валютообменные операции за нарушения антиотмывочного законодательства.

Существенную долю доходов «Юнистриму» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах. В ряде стран СНГ обмен в конечной точке затруднен и конвертация обязательна.

До начала сентября «Юнистрим» в таких случаях сначала производил классическую валютообменную операцию, а потом перевод (кассир готовил документы по двум операциям). Запрет Центробанка сделал это невозможным.

В результате ограничений «Юнистрим» лишается существенной части доходов и может ввести для компенсации потерь дополнительные комиссии, отмечает «Коммерсантъ».

«Юнистрим» — российская национально значимая платежная система, работает с 2001 года. С 2006 года получила банковскую лицензию, но основной бизнес по-прежнему связан с денежными переводами (рыночная доля «Юнистрима» превышает 25%).