Центробанк выпустил деньги с «Бременскими музыкантами»

Банк России выпустил памятные монеты с героями советского мультфильма «Бременские музыканты». «Союзмультфильм», обладающий правом на изображение персонажей, об этом не знал.

Монеты выпущены к 50-летию анимационной ленты. В обращение запущены монеты двух номиналов: в 3 рубля и 25 рублей.

Первые изготовлены из серебра, вторые – из недрагоценных металлов. Серебряных монет выпущено 3 тыс. экземпляров, а двадцатипятирублевых в обычном и цветном исполнении – 450 и 50 тыс. соответственно.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва сказала агентству «Говорит Москва», что монеты не могут быть выпущены без лицензии. Она пожаловалась, что такое происходит не впервые.

«У них какая-то собственная политика идёт по монетам, свой план выпуска», - заявила Слащёва, указав, что попытается получить объяснение от ЦБ.

Летом 2018 года Банк России выпустил монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!».