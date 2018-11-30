Центробанк вычислил тайных скупщиков валюты в банках РФ

Банк России выявил серию сомнительных операций, связанных с покупкой валюты, в нескольких кредитных учреждениях страны. Одни и те же люди приобретают в банках одинаковую сумму иностранных средств.

Соответствующее письмо ЦБ получили несколько кредитных организаций. В нем говорится, что некоторые лица регулярно, иногда ежедневно, приобретают в банках порядка 100 тыс. долларов. Кто именно совершает транзакции – пока не установлено.

По данным Центробанка, кредитные учреждения не проверяют источники доходов для покупки валюты, а кассиры передают клиентам деньги в банковских упаковках, без пересчета. Центробанк опасается, что купленные средства необходимы для снабжения влютой нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики.

Регулятор велел банкам доработать механизм проверки происхождения средств на покупку крупных сумм валюты, пишут «Ведомости». ЦБ напомнил, что в случае повторения таких операций будут приняты «меры надзорного реагирования», вплоть до лишения банков лицензии.