Центробанк увеличил долю китайской валюты в резервах

Центробанк к концу марта 2018 года уменьшил вложения в доллар и евро, но при этом нарастил долю китайских юаней в международных резервах до 5%. Годом ранее доля китайской валюты составляла 0,1%.

Такие данные следуют из «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте». Согласно документу, доля доллара снизилась на 1,6% до 43,7%, а доля евро – на 3,5 пункта и составила 22,2%.

Также ЦБ РФ уменьшил вложения в фунт стерлингов. В то же время по состоянию на 31 марта 2018 года регулятор нарастил долю прочих валют в резервах на 4,6 пункта – до 9%. В частности, значительно выросла доля китайских юаней: она составила 5% вместо 0,1% за аналогичный период 2017 года, передает Агентство экономической информации «Прайм».

Международные резервы России включают высоколиквидные иностранные активы. По данным Центробанка, к 21 сентября они составляют 462 млрд долларов.

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