Центробанк сообщил о массовом банкротстве заемщиков «Югры»

Компании, получившие кредиты в банке «Югра» на общую сумму 267 млрд рублей, начали предпринимать «активные меры», чтобы снять с себя обязанность по возврату долга. Об этом стало известно из письма первого зампреда Центробанка Сергея Швецова главе Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Письмо было написано 3 октября текущего года. По данным ЦБ, процедуры ликвидации или банкротства уже запустили в отношении 29 заемщиков. Сумма их задолженности перед кредитной организацией составляет 144,94 млрд рублей.

В письме также говорится, что банкротами могут признать еще 85 компаний с общим долгом в размере 125,5 млрд рублей, пишет РБК.

В настоящее время количество компаний, прошедших процедуру ликвидации и банкротства, выросло вдвое в сравнении с ситуацией в конце февраля. В частности, прежде таких компаний было 11, сумма их задолженности составляла 65,3 млрд рублей.

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